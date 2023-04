POL-NB: Demonstration am neueröffneten Skywalk am Königsstuhl/Sassnitz

Details anzeigen Personen an den Seilen des Skywalk Personen an den Seilen des Skywalk

Am 23.04.23 um 16.00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass am neueröffneten

Skywalk im Nationalparkzentrum bei Sassnitz, Kletterer an der

Stahlseilkonstruktion hängen.

Vor Ort wurden durch die eingesetzten PVB drei Klimaaktivisten

festgestellt. Zwei hatten sich oberhalb des Skywalk mit Seilen

eingehängt und Plakate gegen die LNG-Pläne auf Rügen ausgerollt.

Nach ca. einer Stunde wurde die Aktion freiwillig beendet.

Die Aktivisten müssen nun mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und

Verstoßes gegen das Versammlungsrecht rechnen.

Zusätzlich wird vom Betreiber geprüft, ob die Konstruktion beschädigt

wurde.



