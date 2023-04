POL-NB: Mit 2,01 Promille in den Graben gefahren

Barth (LK VR) (ots) -



Am 22.04.2023 gegen 23.00 Uhr informierten Zeugen die Polizei über ein Auto, welches in Prohn in einen Graben gefahren ist. Die vor Ort eingesetzte Funkwagenbesatzung stellte bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gegen den Mann gefertigt. Das Fahrzeug (Nissan) wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Mann blieb unverletzt.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell