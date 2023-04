POL-HRO: Auseinandersetzung an Zuwandererunterkunft in Teterow

Teterow (ots) -



Am Samstagabend, 22.04.2023, erschien gegen 20:30 Uhr eine

dreiköpfige deutsche Gruppe an der Zuwandererunterkunft in Teterow.

Hier kam es zunächst zu einer verbalen und in der Folge dann

körperlichen Auseinandersetzung mit drei syrischen Mitarbeitern des

Sicherheitsdienstes der Unterkunft.

Im Zuge der Auseinandersetzung wurden alle sechs handelnden Personen

leicht verletzt. Zum Sachverhalt befragt, machten beide Gruppen

unterschiedliche Angaben zum Ablauf des Geschehens.

Die Polizei sicherte Spuren und fertigte jeweils Strafanzeigen wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



