POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B105 bei Martensdorf

Barth (LK VR) (ots) -



Auf der B105 bei Martensdorf kam es am späten Nachmittag des 22.04.2023 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall bei dem zwei Motorradfahrer schwerverletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Motorradfahrer die B105 in Richtung Rostock. Kurz vor der Ortschaft Martensdorf überholten die 37- und 63-jährigen deutschen Kradfahrer nacheinander ein weiteres Fahrzeug. Beim Beenden des Überholvorgangs und dem Wiedereinscheren gerieten Hinter- und Vorderrad beider Motorräder aneinander. In Folge dessen verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über die Kräder und stürzten. Hierbei wurden beide schwerverletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden die beiden Verunfallten durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Beide beteiligten Motorräder waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA angefordert. Für die Erstversorgung der Verletzten, die Begutachtung, Bergung und Bereinigung der Unfallstelle musste die Fahrbahn für über drei Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde über die nahegelegenen Ortschaften umgeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell