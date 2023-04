POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und anschließender Unfallflucht

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots) -



Am 22.04.2023 gegen 14:35 Uhr kam es auf der K7 zwischen Dammerstorf und Neu Steinhorst zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich ein 18-jähriger, deutscher Fahrzeugführer eines Motorrads leicht verletzte.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die K7 aus Dammerstorf kommend in Fahrtrichtung Neu Steinhorst, als ihm in einer Rechtskurve ein PKW entgegenkam, welcher die Kurve geschnitten haben soll. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Motorradfahrer nach links über die Gegenfahrbahn aus. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte im angrenzenden Straßengraben mit der Bankette.

Durch die Kollision zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Fahrzeugführer des PKW entfernte sich nach dem Vorfall unerkannt vom Unfallort. Seine Personalien sind nach aktuellem Stand nicht bekannt.

Das Motorrad des Geschädigten wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

Durch die Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell