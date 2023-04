POL-NB: Zeugen gesucht-Zugmaschine landet im Straßengraben-Verursacher flüchtet auf der K 5 bei Kuhlrade (LK V-R)

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots) -



Am 22.04.2023, gegen 10:50 Uhr kam es auf der K5 zwischen den Ortschaften Kuhlrade und Brünkendorf zu einem Verkehrsunfall mit einer beschädigten Zugmaschine mit Anhänger.

Ein auf der K 5 aus Richtung Kuhlrade kommender Fahrer eines PKW verursachte einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der PKW-Führer (vermutlich VW Golf) befuhr eine Rechtskurve auf der Kreisstraße und kam auf der anschließenden Geraden über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn. Ein aus Fahrtrichtung Brünkendorf kommender 21-jähriger Fahrzeugführer einer Zugmaschine mit Anhänger musste, aufgrund des Fehlverhaltens des besagten PKW-Fahrers, nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Anschließend landete die Zugmaschine im Straßengraben. Zudem wurden drei Bäume und einige Meter Bankette entlang der Kreisstraße beschädigt.

Der 21-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 205.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Seine Personalien sind zurzeit unbekannt.

Die Zugmaschine und der mitgeführte Anhänger wurden in eigener Zuständigkeit des Landwirtschaftsbetriebes geborgen. Die Bergung wurde durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten abgesichert. Hierfür wurde die Fahrbahn zeitweise vollgesperrt. Nach der erfolgten Bergung der Zugmaschine und des mitgeführten Anhängers wurde die Kreisstraße 5 ohne weitere Verkehrsbeeinträchtigungen wieder freigegeben.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell