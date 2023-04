POL-HRO: Treffen von Heranwachsenden nach fremdenfeindlichen Parolen aufglöst

Tressow (ots) -



Am 21.04.2023, gegen 22:25 Uhr, wurden dem Polizeinotruf mehrere

Personen im Bereich des Tressower Sees (LK Nordwestmecklenburg)

gemeldet, welche fremdenfeindliche Parolen skandierten. Beim

Eintreffen der eingesetzten Kräfte waren ca. 20 Teilnehmer vor Ort,

einige von ihnen entfernten sich mit Fahrzeugen. Die noch anwesenden

Heranwachsenden verweigerten die Angabe ihrer Personalien und wollten

auch den Platz nach Aufforderung nicht verlassen. Unter Hinzuziehung

weiterer Polizeikräfte wurde das Treffen aufgelöst und Daten erhoben,

drei Personen leisteten Widerstand. Es wurden Anzeigen wegen

Widerstand, Volksverhetzung sowie das Verwenden

verfassungsfeindlicher Symbole gefertigt.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



