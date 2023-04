POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Anklam (LK VG) (ots) -



Am Freitag, den 21.04.23, um 17.10 Uhr kam es auf der K58 zwischen Anklam und Butzow zu einem Verkehrsunfall mit einem Krad. Ein Kradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Alleebaum und stürzte. Der männliche deutsche Fahrer (29 Jahre alt) wurde ärztlich behandelt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Greifswald gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Kradfahrer mit 1,1 Promille alkoholisiert war. Weiterhin ergaben sich im weiteren Verlauf Hinweise auf zusätzlichen Betäubungsmittelkonsum.

Das Fahrzeug des Verunfallten war zudem weder zugelassen noch versichert. Die erforderliche Fahrerlaubnis hatte er ebenfalls nicht. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das PflVersG eingeleitet.



Des Weiteren erschien noch während der Unfallaufnahme ein Zeuge vor Ort. Hierbei handelte es sich um einen Bekannten (38 Jahre, deutscher Staatsangehöriger) des Verunfallten. Es stellte sich heraus, dass beide ursprünglich eine gemeinsame Ausfahrt unternahmen. Auch der Bekannte fuhr auf einem nicht zugelassenen, nicht versicherten Motorrad und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell