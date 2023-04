POL-NB: Totalschaden an neuem Porsche

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 21.4.2023 erhielt das Polizeirevier Heringsdorf eine Information über einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Ortslage Heringsdorf. Es sei ein Fahrzeug in die Mauer einer Tiefgarageneinfahrt gefahren.

Vor Ort angekommen stellten die Polizeibeamten fest, das ein 60-jähriger Berliner mit seinem neuen Porsche Taycan GTS in die Tiefgarage fahren wollte. Dies gelang jedoch nicht und statt zu bremsen gab er Gas, so dass er mit hoher Geschwindigkeit in die Begrenzung der Einfahrt fuhr.

Der Fahrer erlitt einige Abschürfungen und Prellungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und auch die Mauer wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 175.000 Euro.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

