POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Wolf auf der K11

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 21.04.2023 ging um 15:35 Uhr über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über einen Verkehrsunfall ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 69-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem PKW Porsche Panamera die K11 aus Behrenhoff kommend in Richtung L35, als nach Angaben des Fahrzeugführers plötzlich ein Hund die Fahrbahn kreuzte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Tier.

Als anschließend die Beamten des PHR Greifswald die Unfallstelle erreichten, stellten diese fest, dass es sich bei dem Tier nicht um einen Hund sondern um einen Wolf handelte. Über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurde umgehend die Wolfskoordinationsstelle verständigt.



Der Wolf verendete noch an der Unfallstelle. Das tote Tier wurde durch die Beamten zunächst ins PHR Greifswald verbracht und dort anschließend an eine Mitarbeiterin der Wolfskoordinationsstelle übergeben.



An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR



