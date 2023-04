POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 21.04.2023 gegen 15:15 Uhr kam es in Demmin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Honda und einem Sattelzug Scania. Der 84-jährige Unfallverursacher befuhr zunächst die Drönnewitzer Straße. Im weiteren Verlauf wollte er nach links abbiegen und auf der Devener Straße weiter in Richtung Innenstadt fahren. Dabei übersah er den aus Richtung der Innenstadt kommenden, vorfahrtberechtigten Sattelzug. Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der PKW ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn ab und im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen kam. Die beiden Insassen des PKW mussten durch die eingesetzte Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend kamen sie schwerverletzt ins Krankenhaus.

Der 36-jährige Fahrzeugführer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell