POL-HRO: Zwei Leichen in Wohnung in Rostock Lichtenhagen entdeckt / Keine Hinweise auf Straftat

Am Freitag, den 21.04.2023, gegen 8:30 Uhr, teilte eine

Hinweisgeberin der Polizei per Notruf mit, dass sie sich Sorgen um

einen Nachbarn macht. Aufmerksam wurde sie, weil nunmehr seit ca.

zwei Monaten durchgängig das Licht in einem Zimmer der Wohnung brennt

Bei Betreten der Wohnung stellten die eingesetzten Polizeibeamten

dann zwei mumifizierte und damit nicht identifizierbare Leichname

fest. Aufgrund der zunächst unklaren Gesamtsituation wurde vom

ebenfalls hinzugerufenen Kriminaldauerdienst die Rechtsmedizin zur

Leichenschau hinzugezogen. Dabei ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte

Ob es sich bei den Toten um den 73-jährigen Wohnungsmieter und dessen

64-jährigen Untermieter handelt, muss durch die Rostocker

