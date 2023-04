POL-ANK: Ermittlungserfolg des Kriminalkommissariats Anklam - Durchsuchungen führen zum Auffinden von Diebesgut

Anklam (ots) -



Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Einbruchsdiebstahl aus dem Jahr 2022 in eine Gartenlaube in Anklam, bei dem verschiedenste Werkzeuge gestohlen wurden, konnte ein 38-jähriger deutscher Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei diesem wurden am Mittwoch (19. April 2023) auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Durchsuchungen durchgeführt. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler als sogenannte Zufallsfunde u. a. ein hochwertiges Quad, ein Elektrofahrrad sowie zwei elektrische Krankenfahrstühle im Gesamtwert von mindestens 16.000 Euro beschlagnahmen. Diese wurden im Rahmen von Diebstahlsanzeigen als gestohlen gemeldet und standen aktuell in Fahndung. Für weitere aufgefundene Gegenstände, wie zwei Bootsmotoren der Marken Suzuki und Mercury und ein größeres Schlauchboot, konnten durch den Beschuldigten keine Eigentumsnachweise erbracht werden, so dass auch hier der Verdacht strafbarer Diebstahlshandlungen vorliegt. Hierzu werden die Ermittlungen fortgeführt.



