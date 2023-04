POL-ANK: Versuchter Raub in Greifswald - 49-Jähriger in Haft

Greifswald (ots) -



Bereits am Mittwoch (19. April 2023, gegen 12:30 Uhr) ist es in Greifswald auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stadtteil Schönwalde II in der Makarenkostraße zu einem versuchten Raub gekommen. Erste Erkenntnisse ergaben, dass der 58-jährige deutsche Geschädigte von einem zunächst unbekannten Mann angegriffen wurde. Zudem versuchte der Täter das Portemonnaie gewaltsam zu entwenden. Offenbar hatte der Mann den Geschädigten im Vorfeld beobachtet, wie dieser zuvor Bargeld abgehoben hatte. Durch die Gegenwehr des Geschädigten unter Nutzung einer mitgeführten Gehhilfe ließ der Täter von diesem ab und flüchtete. Der Geschädigte blieb unverletzt.



Aufgrund der Aussage des Geschädigten und mehrerer Zeugen konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei diesem handelt es sich um einen 49-jährigen Deutschen, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Der Tatverdächtige hatte zum Zeitpunkt der Festnahme einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Uniklinikum Greifswald, bevor der 49-Jährige im Polizeihauptrevier in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde.



Die durchgeführten Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht, sodass am gestrigen Tage Haftbefehl beim Amtsgericht Greifswald erlassen und im Ergebnis dessen, die Untersuchungshaft in der JVA Stralsund angeordnet wurde. Der Beschuldigte steht zudem im dringenden Tatverdacht einer weiteren Raubstraftat in Greifswald im Februar diesen Jahres.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell