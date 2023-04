POL-LWL: Geldkassette aus Bahnhofskiosk gestohlen

Boizenburg (ots) -



Bei einem Einbruch haben unbekannte Täter aus einem Kiosk am Bahnhof in Boizenburg die Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag 20.00 Uhr und Freitag 06.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Dem Spurenaufkommen zufolge öffneten die Täter gewaltsam die verschlossene Holztür des Kiosks und entwendeten anschließend die Geldkassette mit Tageseinnahmen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell