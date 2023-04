POL-NB: KORREKTUR Erstmeldung - Bundesstraße 192 bei Waren nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt

Waren (LK Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Bei der Erstmeldung trat ein Fehler bei der Umleitungsempfehlung auf.

Diesen bittet die Polizei zu entschuldigen.



Die Meldung wurde wie folgt korrigiert:

Aktuell ist die Bundesstraße 192 zwischen Waren und Klink nach einem

Verkehrsunfall mit einem Lkw voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen

kam der Fahrer des Lkw gegen 16:15 Uhr aus bislang unbekannter

Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortigen

Schutzplanken. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Reinigung

der Fahrbahn von auslaufenden Kraftstoffen ist die Bundesstraße

zurzeit voll gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die

Maßnahmen von Polizei, Rettungskräften und Bergungsunternehmen noch

bis in die Abendstunden andauern.



Die Polizei empfiehlt, die Bundesstraße 192 in Richtung Waren

weiträumig zu umfahren. So kann über die Autobahn 19, Abfahrt

Malchow, über die L 205 Jabel ausgewichen werden.





