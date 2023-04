POL-GÜ: Illegales Plakatieren in Bützow

Bützow (ots) -



Am heutigen Vormittag wurden im Stadtgebiet von Bützow insgesamt drei beschriftete Transparente in einer Größe von etwa zwei mal zwei Meter mit ablehnenden Botschaften zur Asyl-Thematik durch die Polizei festgestellt. Da es sich hierbei um illegales Plakatieren nach dem Straßen-und Wegegesetz M-V handelt, wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen. Die Polizei stellte die Transparente sicher und informierte die Stadt Bützow.



