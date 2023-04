POL-GÜ: Berauschte Ladendiebin erwischt

Roggentin (ots) -



Auf frischer Tat wurde am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, eine 43-jährige Ladendiebin in Roggentin durch einen Ladendetektiv festgestellt. Die aus Rostock stammende Frau wollte Waren im Wert von circa 60 Euro entwenden. Die hinzugerufene Polizei durchsuchte daraufhin die 43-Jährige und fand Hinweise, die auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten. Da die Ladendiebin mit einem gemieteten PKW vorfuhr und ein Drogenvortest positiv ausfiel, folgten eine Blutprobenentnahme und eine weitere Anzeige wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln.



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell