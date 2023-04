POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Inbrandsetzung zweier Müllbehälter

Schwerin (ots) -



Am frühen Morgen des 3.4. kam es in schneller Folge zu Bränden zweier Müllcontainer auf dem Großen Dreesch. Zeugen wurden gegen 0.15 Uhr auf die Brände in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße sowie in der Anne-Frank-Straße aufmerksam und riefen die Feuerwehr bzw. die Polizei. An den beiden Behältnissen entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca. 1.000 Euro.

Zu Personen- oder weiteren Sachschäden kam es nicht. Eine Strafanzeige wurde von der Polizei gefertigt. Das Kriminalkommissariat Schwerin sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 zu melden.



