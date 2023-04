POL-HWI: Zwei Papiercontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



In der zurückliegenden Nacht, gegen 1:30 Uhr, wurde die Polizei über den Brand zweier Papiercontainer in Wismar am Friedenshof informiert.



Die Brandbekämpfung im Bereich Willi-Bredel-Weg und Friedrich-Wolf-Straße übernahm die Berufsfeuerwehr Wismar. Hinweisgeber hatten zuvor mehrere laute Knallgeräusche/Explosionen wahrgenommen und wenig später das Feuer an den jeweiligen Mülltonnen bemerkt.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.



Zeugen, die im Bereich der betroffenen Straßen, Willi-Bredel-Weg und Friedrich-Wolf-Straße relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle



Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell