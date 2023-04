POL-NB: Diebstahl eines GPS-Terminals aus einem Traktor in Neuenkirchen

Neuenkirchen (ots) -



Heute Morgen (03.04.2023, gegen 07:30 Uhr) wurde die Polizei in Friedland über einen besonders schweren Fall des Diebstahls in 17039 Neuenkirchen informiert. Vor Ort bestätigte sich, dass unbekannte Täter aus einem Traktor ein GPS-Terminal entwendet haben. Dieser befand sich in einer Lagerhalle, auf dem umfriedeten Grundstück des Landwirtschaftsbetriebes. Nach bisherigen Erkenntnissen erstreckt sich der Tatzeitraum vom 31.03.2023, 16:30 Uhr bis zum heutigen Morgen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 6.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedland unter 039601 300 0, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell