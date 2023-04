POL-LWL: Polizei stellt flüchtigen und alkoholisierten Unfallverursacher

Wittenförden (ots) -



Nachdem ein Autofahrer am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall flüchtete, konnte die Polizei den alkoholisierten mutmaßlichen Fahrer unter Einsatz eines Personenspürhundes in Wittenförden aufgreifen. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 37-jähriger Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt sein. Der 37-Jährige mutmaßliche Unfallfahrer flüchtete daraufhin zu Fuß und konnte im Rahmen der Absuche mit einem Polizeihund an einer Wohnanschrift in Wittenförden aufgegriffen werden. Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 37-Jährigen den Wert von 1,44 Promille. Zudem zog sich der Mann beim Unfall leichte Verletzungen zu. Eine Blutprobenentnahme beim mutmaßlichen Fahrer wurde veranlasst. Zudem ist der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Unfallauto, welches nicht zugelassen war, musste später abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht.



