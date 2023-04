POL-LWL: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall - Vollsperrung der Landesstraße 72

Goldenstädt (ots) -



Auf der Landesstraße 72 wurden am Montagmorgen vier Personen bei einem Verkehrsunfall veletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein PKW mit einem Kleintransporter auf einer Straßenkreuzung bei Goldenstädt zusammengeprallt sein. Die Autofahrerin erlitt hierbei schwere, die drei Insassen des anderen Fahrzeuges leichte Verletzungen. Die 37-jährige Autofahrerin und ein Mitfahrer des Kleintransporters wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen, die später abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet.



