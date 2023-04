POL-LWL: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Klinken (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag wurde ein 8-jähriges Kind in Klinken schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Mädchen beim Überqueren einer Straße von einem PKW erfasst worden sein. Die 8-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß eine Fraktur am Bein und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des beteiligten PKW blieb unverletzt. Zur genauen Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei.



