POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Satow/Jürgenshagen (ots) -



Am 02.04.2023 gegen 05:05 Uhr kam es auf der L11 zwischen Satow und Jürgenshagen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 61-jährige deutsche Autofahrer auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baum und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde der Mann eingeklemmt, war aber ansprechbar. Auf den Unfall hinzukommende Personen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst erste Hilfe. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Auto und übergab ihn an den Rettungsdienst. Diese führten die erste medizinische Versorgung und spätere Reanimation durch. Der Mann verstarb jedoch auf dem Weg zum Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Dekra eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die L11 kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell