POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung

Am 02.04.2023 gegen 00:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich eines Hochhauses in der Gagarinstraße in Schwerin zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Schwerin und die Freiwillige Feuerwehr Schwerin Schloßgarten waren mit 31 Einsatzkräften vor Ort. Das Schadensausmaß wird auf 10.000 Euro geschätzt. Personen mussten nicht evakuiert werden und wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Der Kriminaldauerdienst Schwerin wird zur Arbeit am Brandort zum Einsatz kommen.



