POL-NB: Gleich mehrere Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neustrelitz

Am 01.04.2023, um 18:45 Uhr wurde auf der B 96, zwischen

Neubrandenburg und Neustrelitz, kurz hinter der Ortschaft Usadel,

durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz ein Pkw VW

für eine Verkehrskontrolle angehalten. Dabei fiel den Beamten ein

starker Alkoholgeruch im Pkw auf. Bei der 54-jährigen Deutschen wurde

ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,25

Promille ergab. Es wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus

Neustrelitz durchgeführt, der Führerschein der Pkw-Fahrerin

sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie

eingeleitet.



Stralsund

Am 01.04.2023, um 20:49 Uhr ereignete sich in Neu Lüdershagen bei

Stralsund ein Verkehrsunfall. Der 68-jährige deutsche Fahrer eines

Opel kam beim Fahren durch die Ortschaft nach rechts von der Fahrbahn

ab und fuhr gegen einen Maschendrahtzaun. Die hinzugerufenen

Polizeibeamten stellten während der Verkehrsunfallaufnahme bei dem

Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille fest. Bei

dem 68-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum Stralsund

entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es ist ein

Sachschaden von ca. 250 Euro entstanden.



Pasewalk

Am 02.04.2023, um 00:10 Uhr meldete die Bundespolizei, dass sich der

Fahrer eines Kleinkraftrades einer Kontrolle entziehen wollte und bei

dem Fluchtversuch in Pasewalk, in der Dargitzer Straße gestürzt ist.

Der 16-jährige Fahrzeugführer und seine 17-jährige Mitfahrerin zogen

sich dabei leichte Verletzungen zu. Die durchgeführte Kontrolle ergab

beim Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille. Im

Krankenhaus Pasewalk wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen

den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche

Fahrerlaubnis eingeleitet.



Insel Rügen

Am 02.04.2023 gegen 1:20 Uhr wurden die Polizeibeamten des PR

Sassnitz zu einem Verkehrsunfall auf der B196 gerufen. Zwischen Baabe

und Göhren ist ein Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und

kollidierte mit einem Baum. Der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer

hatte einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille. Des Weiteren besteht

der Verdacht, dass zusätzlich Betäubungsmittel konsumiert wurden. Vor

Ort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis

eingezogen. Der Fahrzeugführer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden

bei dem Unfall leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins

Sanakrankenhaus nach Bergen verbracht. Es entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 30.000,- Euro.



Eggesin

Am 02.04.2023, um 03:45 Uhr ereignete sich in Eggesin, in der

Heidestraße ein Verkehrsunfall. Der 32-jährige deutsche VW-Fahrer kam

nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun, zwei

Hauswänden und kam schließlich vor der dritten Hauswand zum Stehen.

Er selbst wurde dabei leicht verletzt, sein 35-jähriger deutscher

Mitfahrer und die 35-jährige deutsche Mitfahrerin blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer ein Atemalkoholtest

durchgeführt, welcher einen Wert von 1,84 Promille ergab. Es erfolgte

eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Pasewalk, der Führerschein

wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs eingeleitet. Es ist ein Sachschaden von ca.

70.000 Euro entstanden.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell