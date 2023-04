POL-HRO: Aktion von Klimaaktivisten in Rostock

Rostock (ots) -



Am 01.04.2023 wurde gegen 16:00 Uhr die Polizei informiert, dass in Rostock Klimaaktivisten eine Aktion durchführen. Eine Gruppe von sieben Personen war auf der Rövershäger Chaussee stadteinwärts zu Fuß unterwegs. Die Aktivisten hielten Banner mit Logos der "Letzten Generation" hoch und blockierten dadurch den Fahrzeugverkehr in Richtung Zentrum. Als die eintreffenden Beamten sie aufforderten die Straße zu räumen reagierten diese mit einer Sitzblockade. Ein Teil der Aktivisten musste durch die Beamten weggetragen werden. Die anderen räumten die Straße, nachdem weitere polizeiliche Maßnahmen angedroht wurden. Die Aktivisten wurden nach Feststellung der Personalien mit strafrechtlichen Konsequenzen vertraut gemacht und aus den Maßnahmen entlassen. Durch die Aktion staute sich der Verkehr stadteinwärts bis zur Gutenbergstraße zurück. Die polizeilichen Maßnahmen wurden gegen 16:50 Uhr beendet.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



