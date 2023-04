POL-HRO: Mit Futtermais beladenes Fahrzeuggespann kommt von der Fahrbahn ab und fährt sich fest

Details anzeigen Quelle: Polizei Güstrow; Foto VU Lohmen Quelle: Polizei Güstrow; Foto VU Lohmen

Lohmen (ots) -



Am Samstag, den 01.04.2023, befuhr ein 51jähriger deutscher Lkw-Fahrer gegen 11:30 Uhr die L17 aus Dobbertin kommend in Richtung Güstrow. Kurz vor der Ortschaft Lohmen kam das Gespann aus Sattelzugmaschine und Auflieger, welches mit Futtermais beladen war, aus bisher noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund der vorherrschenden Witterungs- und Bodenverhältnisse sackte die rechte Fahrzeugseite in die Bankette ein. Es war dem Fahrzeugführer im Anschluss nicht mehr möglich, das Gespann eigenständig aus der Bankette zu befreien. Aufgrund der anschließenden Bergungsmaßnahmen, bei denen die Ladung des Aufliegers komplett entleert werden musste, wurde die L17 zwischen Dobbertin und Lohmen für über zwei Stunden komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt geschätzten 2.000 Euro.



