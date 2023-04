POL-NB: Gemeinsamer Polizei- und Rettungseinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in Greifswald

Greifswald (LK V-G) (ots) -



Am Morgen des 01.04.2023 erhielt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg Kenntnis von einer körperlichen

Auseinandersetzung im Greifswalder Stadtteil Schönwalde I. Dabei soll

ein Mann von einem Balkon etwa zwei Meter tief gefallen und nun

verletzt sein. Es kamen umgehend Rettungskräfte und Beamte des

Polizeihauptrevieres Greifswald gemeinsam zum Einsatz. Schon beim

Eingang des Notrufes war klar, dass bei diesem Einsatz die Einnahme

von alkoholischen Getränken eine wesentliche Rolle spielen werde.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet eine 37-jährige

Deutsche mit einem 66-jährigen Iraner gegen 07:30 Uhr in Streit, in

deren Folge dieser vom Balkon des Mehrfamilienhauses stürzte und sich

nach aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen zuzog. Die

eingesetzten Beamten staunten nicht schlecht, dass die 37-Jährige und

eine weitere 34-jährige Deutsche am frühen Morgen einen erheblichen

Alkoholisierungsgrad aufwiesen. Kein Aprilscherz - zwischen 2,5 und

fast drei Promille ergaben die Atemalkoholüberprüfungen der beiden

Frauen. Warum die 34-Jährige einen der Beamten unvermittelt gegen die

Hüfte trat und zusätzlich beleidigte, ist ebenfalls Bestandteil der

weiteren Ermittlungen wie die Hintergründe zu dem Balkonsturz und dem

vorangegangenen Streit.



Der Iraner wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die

eingesetzten Polizeibeamten blieben indes unverletzt. In Absprache

mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft konnten beide Frauen auf

freiem Fuß bleiben. Die 37-Jährige erhielt für die betroffene Wohnung

jedoch einen Platzverweis, welchem sie auch nachkam.





