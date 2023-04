POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen

Sternberg (ots) -



Am 01.04.2023 gegen 03:50 Uhr kam es auf der B104 in Sternberg zu einem Verkehrsunfall.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der mit vier männlichen Personen besetzte PKW von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle vier Personen leicht verletzt und nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme, den Einsatz des Rettungsdienstes und zur Bergung des Autos musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Es ist ein Sachschaden von 8.000 Euro entstanden.



