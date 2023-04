POL-HRO: 20-Jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum

Möllenbeck (ots) -



Auf der L08, Höhe der Ortschaft Möllenbeck, kam am 01.04.2023 gegen 04:20 Uhr der 20-jährige deutsche Autofahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenprall wurde der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt. Er war ansprechbar, wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus PKW geborgen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme, ersten medizinischen Versorgung und Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird mit 15.000 Euro angegeben.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell