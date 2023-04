POL-HRO: 36-Jähriger fährt mit Pkw in zwei parkende Autos - hoher Sachschaden

Schwerin (ots) -



Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am frühen

Samstagmorgen, 01.04.2023, in der Wismarschen Straße in Schwerin.

Der 36-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen 01:35 Uhr die Wismarsche

Straße aus Richtung Klinikum kommend in Richtung

Bürgermeister-Bade-Platz. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der

BMW-Fahrer auf nasser Fahrbahn, wegen einer den Straßen- und

Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit, die

Kontrolle über seinen Pkw und prallte in der weiteren Folge gegen

zwei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden alle

drei Fahrzeuge derart stark beschädigt, dass diese im Anschluss nicht

mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden des Unfalls wird polizeilich

auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit

des 36-jährigen Unfallverursachers ergab keine Auffälligkeiten.

Dieser und sein 32-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall

unverletzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



