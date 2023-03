POL-LWL: Gasleck führt zur zeitweiligen Straßensperrung

Grabow (ots) -



Ein Leck an einer Gasleitung hat am Freitagvormittag zu einer zeitweiligen Sperrung der Dorfstraße in Balow geführt. Bei Erdarbeiten im Zuge der Verlegung eines Breitbandkabels wurde versehentlich eine Hauptgasleitung getroffen und beschädigt. Die Landesstraße 81 musste daraufhin für ca. zweieinhalb Stunden (bis ca. 12.30 Uhr) im Bereich der Büdnerstraße voll gesperrt werden. Zu Evakuierungen kam es nicht. Der zuständige Energieversorger hat die Gaszufuhr umgeleitet, die Reparaturarbeiten werden vermutich noch mehrere Stunden andauern.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell