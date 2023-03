POL-HST: ´Ente gut - alles gut?´

B105 Brandshagen (ots) -



Das abgewandelte Sprichwort "Ende gut, alles gut" kann bei dem heutigen Verkehrsunfall leider keine Anwendung finden. Denn eine Ente führte am heutigen Freitag (31.03.2023) gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B105 bei Brandshagen mit mehreren verletzten Personen.



Nach ersten Erkenntnissen überquerte eine Ente die Bundesstraße, sodass eine 36-jährige polnische Fahrerin eines Seat bremste, um das Tier zu retten. Offensichtlich bemerkte der dahinterfahrende 31-jährige deutsche Fahrer eines PKW Citroen die Bremsung zu spät und versuchte noch auszuweichen. Trotzdem touchierte der Citroen den Seat am Heck und schob diesen dadurch in den Straßengraben. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam der Citroen anschließend auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem PKW Volvo einer 55-jährigen deutschen Fahrerin zusammen.



Die Ente blieb unverletzt, kam nach dem Unfall unter einem Fahrzeug hervor, setzte ihren Weg fort und watschelte unbeeindruckt davon. Anders sah es bei den Fahrzeugführenden aus. Die 36-jährige aus der Region stammende Seat Fahrerin sowie eine 5-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Die 55-jährige Volvo Fahrerin von der Insel Rügen wurde mit dem Verdacht auf Thorax- und Handverletzungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 45.000 Euro geschätzt.



Die B105 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für fast drei Stunden voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet, so dass es nur zu geringen Stauerscheinungen kam. Im Einsatz waren neben den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auch zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen.



