POL-GÜ: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Fahrzeugführer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Güstrow (ots) -



Am 31.03.2023 ist ein 31-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Ausfahrt der Anschlussstelle Rostock-Ost, Fahrtrichtung Rostock, im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer des Pkw einen Atemalkoholwert von 0,73 Promille fest. Außerdem verlief ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von THC.



Beim Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt und es ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs engeleitet.

Beim Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 10000,- Euro. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Thomas Stolz



Polizeioberkommissar



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell