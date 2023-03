POL-NB: Polizeihubschrauber entdeckt vermissten Rentner, LK VG

PHR Pasewalk (ots) -



Am 30.03.2023 gegen 21:25 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier Pasewalk von der Ehefrau eines 82-jährigen Mannes aus Hohenholz bei Krackow die Nachricht, dass ihr Ehemann seit 18:30 Uhr fußläufig unterwegs ist und noch immer nicht nach Hause gekommen sei.

Der Vermisste ist dement und orientierungslos und benötigt dringend Hilfe, da er vermutlich nicht allein den Heimweg findet.

Der Mann war gegen 18:30 Uhr zu Fuß von ihrer Wohnung aufgebrochen und sei schon des Öfteren in Richtung eines Waldes bei Nadrensee gegangen. Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg brachte mehrere Streifenwagen der Landes- und Bundespolizei zum Einsatz und setzte zusätzlich einen Fährtensuchhund und den Polizeihubschrauber "Merlin" ein. Weiterhin war die DRK - Rettungshundestaffel des Landkreises Vorpommern - Greifswald mit einem Fährtensuchhund und zwei Mantrailer - Hunde im Einsatz. Die Besatzung des Hubschrauber konnte schließlich mit Hilfe der Wärmebildkamera den Vermissten fußläufig parallel der Bundesstraße 113 feststellen. Zwischen dem Abgangsort und dem Feststellungsort liegen etwa drei Kilometer. Der Mann hatte bis zu seinem Auffinden etwa 10 Kilometer fußläufig über Feldwege und Waldwege zurückgelegt.

Da der Vermisste witterungsgemäße Bekleidung trug, konnte er unverletzt an seine Ehefrau übergeben werden. Medizinische Hilfe benötigte er nicht. Die 75-jährige Ehefrau bedankte sich bei den eingesetzten Kräften.



