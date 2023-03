POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L35, LK VG

PHR Greifswald (ots) -



Am 30.03.2023,gegen 17:40 Uhr,ereignete sich ein Auffahrunfall auf der L35, kurz vor der Einmündung in Richtung Behrenhoff. Unfallverursacher war ein 22-jähriger rumänische Staatsbürger, welcher mit seinem geführten Fiat Transporter den

Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden BMW X1 falsch einschätzte. Die 58-jährige deutsche Beifahrerin des beteiligten BMW wurde durch die Kollision leicht verletzt und aufgrund von Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich durch einen Rettungswagen ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Durch den Unfall kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von 20.000 EUR. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen.

Die Unfallstelle musste kurzzeitig einseitig gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



