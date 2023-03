POL-HRO: Messerangriff in Schwerin / Ein Mann wurde schwer verletzt / Täter vorläufig festgenommen

Schwerin (ots) -



Am 30.03.2023, gegen 16:50 Uhr, kam es in Schwerin im Bereich des

Straßenbahnhaltepunktes Schlossblick zu einem versuchten

Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen griff ein 16 Jahre alter

Deutscher einen 25 Jahre alten syrischen Staatsbürger mit einem

Messer an und verletzte ihn schwer. Ein zufällig in unmittelbarer

Nähe befindlicher Streifenwagen des Polizeihauptrevieres Schwerin

wurde auf die Hilferufe von Zeugen aufmerksam und konnte den

Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes stellen. Er wurde vorläufig

festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen

übernommen und Spuren am Tatort gesichert.

Der Geschädigte wird gegenwärtig im Krankenhaus behandelt. Nach

bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr für ihn.

Zum Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt.





