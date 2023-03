POL-ANK: Diebstahl aus Traktoren

Zemmin (ots) -



Heute Morgen (30. März 2023, gegen 08:20 Uhr) wurde die Polizei in Anklam über einen besonders schweren Diebstahl in Zemmin informiert. Vor Ort bestätigte sich, dass unbekannte Täter aus zwei Traktoren GPS-Technik entwendet haben. Die beiden landwirtschaftlichen Maschinen standen auf einem umfriedeten Grundstück. Nach ersten Erkenntnissen erstreckt sich der Tatzeitraum vom 29. März 2023, circa 18:00 Uhr, bis zum heutigen Morgen gegen 7:00 Uhr. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst war bereits vor Ort und hat Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Anklam unter 03971-251224, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



