POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung von 77 Solarpanelen

Im Zeitraum vom 08.03.2023 bis zum 29.03.2023 ist es zu massiven Sachbeschädigungen von Solarmodulen auf dem Dach der Tankstelle im Stämmenberg in Malchow gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf das Dach der Tankstelle begeben und mit einem bislang unbekannten Werkzeug alle 77 Solarpanele sowie die dazugehörige Kabelführung beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der besagten Tankstelle wahrgenommen haben, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Sachbeschädigung stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



