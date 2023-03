POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Stavenhagen (ots) -



Am 29.03.2023 ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der L203 zwischen Krummsee und Sülten ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer eines LKW-Gespanns kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde mit Schnittwunden und einer Kopfplatzwunde schwerverletzt in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Weitere Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Für die Bergung des Fahrzeugführers und ausgetretener Kraftstoffe wurde die Feuerwehr angefordert, welche mit 20 Kameraden vor Ort war.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 122.000EUR.

Die L203 ist derzeit vollgesperrt, die Bergung des Lkw wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.



