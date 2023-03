POL-LWL: Polizei ermittelt nach Körperverletzungen auf Schulhof

Grabow (ots) -



In Grabow ist es am Mittwochvormittag zu insgesamt drei Körperverletzungen auf dem Schulhof einer Regionalschule gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 14-jähriger Schüler der Schule zunächst auf einen 11-jährigen Mitschüler mit einem Stein eingeschlagen haben. Dabei erlitt das 11-jährige Opfer Hämatome am Rücken und am Arm und musste anschließend vor Ort ambulant behandelt werden. Zudem soll der 14-jährige Verdächtige einen 12-Jährigen auf dem Schulhof mit einem Stein beworfen haben. Der Stein traf den 12-Jährigen, er blieb jedoch unverletzt. Bereits am Mittwochmorgen kam es zu einem weiteren Zwischenfall auf dem Schulhof, wobei der 14-Jährige einen weiteren 11-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Das Opfer erlitt Schwellungen im Gesicht. Alle drei Vorfälle sind der Polizei am Mittwochmittag durch die Schulleitung mitgeteilt worden. Die Polizei hat unverzüglich Anzeige gegen den 14-Jährigen wegen Körperverletzung und Gefährlicher Körperverletzung erstattet. Er wurde noch an der Schule durch die Polizei zum Sachverhalt befragt und anschließend seiner Mutter übergeben. Gegen den jugendlichen Schüler wird jetzt strafrechtlich ermittelt. Das Motiv der Taten ist bislang noch nicht bekannt.



