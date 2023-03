POL-HRO: Alkoholfahrer mit fast 3 Promille gestoppt

Rostock (ots) -



Am gestrigen Dienstag wurde ein betrunkener Skodafahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Rostocker war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Deutsche wurde gegen 17 Uhr im Kastanienweg im Stadtteil Toitenwinkel gestoppt. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,92 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine weitere Drogenbeeinflussung. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt.



Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.



