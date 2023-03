Presseeinladung: Pegel übergibt drei Fahrzeuge an Medical Task Force

Innenminister Christian Pegel wird am Freitag mit dem Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Ralph Tiesler drei neue Mannschaftstransportwagen an die Medical Task Forces des Deutschen Roten Kreuzes übergeben. Die Einsätze der Fahrzeuge unterstützen den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz bei der Rettung und medizinischen Versorgung von Verunglückten und gewährleisten bundesländerübergreifende Hilfeleistung im Zivilschutzfall.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 31. März 2023, 9.30 Uhr

Ort: DRK-Katastrophenschutzhalle,

Werkstraße 713, Schwerin

Mit den drei Mannschaftstransportwagen, die an den DRK-Krankenhäusern Grevesmühlen, Grimmen und Neustrelitz stationiert sind, können bis zu acht Besatzungsmitglieder zum Einsatzort gefahren werden. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Medical Task Force in drei Einheiten zur Unterstützung des Bevölkerungsschutzes dezentral aufgebaut.