POL-GÜ: Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW - 25 000 Euro Schaden

Güstrow (ots) -



Ein Auffahrunfall auf der B104, zwischen Klueß und Güstrow, ereignete sich am heutigen Morgen, gegen 06:55 Uhr. Eine Fahrzeugführerin musste verkehrsbedingt an einer Baustelle halten. Dies wurde durch eine dahinter fahrende Fahrzeugführerin rechtzeitig wahrgenommen. Ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Rostock übersah jedoch das Bremsmanöver der beiden PKW und fuhr auf das Fahrzeug der 48-Jährigen vor ihm. Dieser PKW schob sich dann in weiterer Folge auf das dritte beteiligte Fahrzeug. Die 48-jährige Fahrzeugführerin klagte im Anschluss über leichte Schmerzen, lehnte aber eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro. Die Fahrzeuge des 51-jährigen Unfallverursachers sowie der 48-Jährigen mussten abgeschleppt werden.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



