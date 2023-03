POL-ANK: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind in Usedom

Usedom (ots) -



Heute Morgen (29. März 2023, 06:30 Uhr) kam es im Pasker Weg in Usedom zur einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem Kind.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 47-jährige Fahrerin eines Honda die Einfahrt einer Grundschule, als plötzlich ein 11-jähriges Mädchen zwischen zwei Fahrzeugen auf die Straße lief. Die Fahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden, sodass das Auto das Mädchen erfasste und dabei leicht verletzte. Das Mädchen wurde schließlich ins Krankenhaus nach Anklam gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell