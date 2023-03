POL-SN: Schwerinerin mit 2,5 Promille mit dem Pkw unterwegs

Schwerin (ots) -



Eine Schwerinerin fiel am gestrigen Abend als Pkw-Fahrerin auf, weil sie stark alkoholisiert war.



Die 46-jährige Deutsche folgte zunächst mit ihrem Pkw einem Rettungswagen und fuhr diesem sehr dicht auf. Als der Rettungswagen die Rettungswache in der Weststadt/ Friesenstraße erreichte, kam es zum Gespräch zwischen dessen Besatzung mit der Fahrerin.



Schnell fiel auf, dass die Schwerinerin stark alkoholisiert war, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 2,5 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Strafanzeige wurde erstattet, des Weiteren wurde von der Polizei der Führerschein der Frau einbehalten.



Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



