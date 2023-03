Presseeinladung: Staatssekretär Schmülling übergibt Löschfahrzeuge an Feuerwehren in M-V

Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling übergibt am Freitag in Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte elf weitere Löschfahrzeuge an Kameradinnen und Kameraden von Freiwilligen Feuerwehren in fünf Landkreisen aus dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“. Die Fahrzeuge des Typs TSF-W (Tragkraftspritzfahrzeug-Wasser) stellt das Land im Rahmen des 50-Millionen-Euro-Programms bereit. Mit diesem Termin sind dann 232 der insgesamt 265 Fahrzeuge übergeben.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 31. März 2023, 16.30 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und

Katastrophenschutz M-V,

Außenstandort Kaserne Damerow,

19399 Neu Poserin

Landkreis Vorpommern-Rügen (drei Fahrzeuge):

Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst

Freiwillige Feuerwehr Parchtitz

Freiwillige Feuerwehr Lietzow

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (vier Fahrzeuge):

Freiwillige Feuerwehr Kieve

Freiwillige Feuerwehr Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Stuer

Freiwillige Feuerwehr Bollewick

Landkreis Vorpommern-Greifswald (ein Fahrzeug):

Freiwillige Feuerwehr Pätschow

Landkreis Rostock (zwei Fahrzeuge):

Freiwillige Feuerwehr Kuhs

Freiwillige Feuerwehr Körchow

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ein Fahrzeug):