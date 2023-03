POL-NB: Brand im Stralsunder Stadtteil Grünthal/Viermorgen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots) -



Am 29.03.2023 gegen 00:10 Uhr informierte eine deutsche Anwohnerin

eines Mehrfamilienhauses in der Helmuth-Graf-v.-Moltke-Str. in

Stralsund die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über den Verdacht

eines Brandes in ihrem Wohnhaus.

Bevor die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Stralsund und des

Polizeihauptreviers Stralsund am Einsatzort eintrafen, war der Brand

bereits durch einen 35-jährigen Anwohner, welcher Mitglied der

Freiwilligen Feuerwehr ist, gelöscht worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Kinderwagen im Kellerbereich

durch den oder die Täter in Brand gesetzt.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich der 35-jährige deutsche

Anwohner. Er musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur

medizinischen Begutachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Es

entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-Euro. Weitere Personen wurden nicht

verletzt. Es erfolgte auch keine Evakuierung der anderen Mieter.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten

schweren Brandstiftung. Im Rahmen der Ermittlungen kamen Beamte der

Kriminaldauerdienstes Stralsund vor Ort zum Einsatz.



Zeugen, welche zum Tatzeitpunkt relevante Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter

Tel. 03831-2890624 zu melden. Hinweise können auch bei jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetseite der Polizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



